Ведущий Джон Стюарт пошутил о Паттинсоне как новом Бонде — Variety
Ведущий Джон Стюарт иронично отреагировал на назначение Роберта Паттинсона следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в понедельничном выпуске The Daily Show. Как сообщает Variety, в начале монолога комик напомнил, что Паттинсон уже сыграл Бэтмена, и пошутил, что актёру достаточно одной такой роли.
Шутка о новом агенте 007
Стюарт обратился к теме нового Бонда в начале выпуска. Он с удивлением и юмором прокомментировал выбор Паттинсона на роль агента 007, сопоставив его с предыдущим воплощением актёра в образе Бэтмена.
Реплика о Паттинсоне была лишь одним из эпизодов монолога. Ведущий также упомянул общенациональный сбой Outlook и четырёхчасовую федеральную приостановку авиарейсов в США.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Темы о Nvidia и технологических компаниях
Затем Стюарт перешёл к ситуации вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и сообщениям о его возможном возвращении в компанию. Он также показал фрагмент с заявлением президента США Дональда Трампа, который сказал, что не возражал бы против восстановления Хуанга в Nvidia.
По мнению Стюарта, эта история демонстрирует значительное влияние технологических компаний и дискуссии о регулировании отрасли. В своём сатирическом комментарии ведущий также упомянул аргумент о конкуренции с Китаем.