Ведущий Джон Стюарт иронично отреагировал на назначение Роберта Паттинсона следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в понедельничном выпуске The Daily Show. Как сообщает Variety, в начале монолога комик напомнил, что Паттинсон уже сыграл Бэтмена, и пошутил, что актёру достаточно одной такой роли.

Шутка о новом агенте 007

Стюарт обратился к теме нового Бонда в начале выпуска. Он с удивлением и юмором прокомментировал выбор Паттинсона на роль агента 007, сопоставив его с предыдущим воплощением актёра в образе Бэтмена.

Реплика о Паттинсоне была лишь одним из эпизодов монолога. Ведущий также упомянул общенациональный сбой Outlook и четырёхчасовую федеральную приостановку авиарейсов в США.

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Темы о Nvidia и технологических компаниях

Затем Стюарт перешёл к ситуации вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и сообщениям о его возможном возвращении в компанию. Он также показал фрагмент с заявлением президента США Дональда Трампа, который сказал, что не возражал бы против восстановления Хуанга в Nvidia.

По мнению Стюарта, эта история демонстрирует значительное влияние технологических компаний и дискуссии о регулировании отрасли. В своём сатирическом комментарии ведущий также упомянул аргумент о конкуренции с Китаем.

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