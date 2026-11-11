Уэйнрайт может пропустить матч Уэльса против Новой Зеландии — BBC Sport

Восьмой номер сборной Уэльса Аарон Уэйнрайт может пропустить матч Nations Championship против Новой Зеландии, который состоится в субботу в Кардиффе, Уэльс. 29-летний регбист получил травму ноги, ходит в защитном ботинке и не тренировался во вторник, сообщает BBC Sport.

Важная потеря для Уэльса

Уэйнрайт вышел в стартовом составе в победном для Уэльса матче с Японией, завершившемся со счетом 28:21. В этой игре он провел 71-й матч за национальную команду и был самым опытным форвардом в составе. Регбист «Лестера» также является самым эффективным форвардом валлийской сборной в продвижении мяча.

Главный тренер Стив Тэнди объявит состав на игру в четверг. Помощник тренера Дэн Лидиэйт отметил, что Уэйнрайта еще не исключили из числа претендентов на участие в матче. По его словам, травма незначительная, а защитный ботинок спортсмен носит в качестве меры предосторожности. Медицинский штаб работает над тем, чтобы подготовить игрока к поединку.

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Возможная замена

Основным кандидатом на замену Уэйнрайту называют Тейна Башема из «Кардиффа». Он получил вызов в сборную после успешных выступлений на позиции восьмого номера в валлийском клубном регби в этом сезоне. Другой вариант — форвард «Скарлетс» Тейн Пламтри. Башем не играл за Уэльс с Кубка шести наций 2024 года, а в последний раз выходил в стартовом составе в 2022 году.

Матч Уэльс — Новая Зеландия пройдет 14 ноября на стадионе Principality Stadium в Кардиффе. В составе новозеландцев из-за травмы подколенного сухожилия не сыграет вингер Уилл Джордан. В то же время центровой Джорди Барретт прошел протоколы оценки травмы головы и доступен для отбора.

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