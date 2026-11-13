Как сообщает Breaking Defense, Великобритания формализовала намерение приобрести у Норвегии три судна-носителя для применения безэкипажных систем поиска морских мин. Решение согласовали в Осло во время Atlantic Future Forum министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и его норвежский коллега Торе О. Сандвик.

Участие в норвежской программе

На проект выделили 90 млн фунтов стерлингов, или 119,1 млн долларов. Великобритания присоединится к норвежской программе стандартизированных судов P1118, в рамках которой создаются морские суда поддержки для автономных противоминных систем.

По данным британского Министерства обороны, суда будут строить на основе того же семейства проектов, что и норвежская военно-морская версия P1118. В ведомстве заявили, что это позволит держать моряков дальше от опасных районов и поддерживать противолодочные возможности на северном фланге НАТО.

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Первый корабль ожидают в 2031 году

Первое судно планируют получить в 2031 году. Соглашение также предусматривает для Лондона опцию заказать еще три таких судна.

Британское оборонное ведомство связало усиление противоминных возможностей с ростом угрозы со стороны морских мин, в частности в Ормузском проливе. Согласно заявлению ведомства, Тегеран начал минные операции для ограничения судоходства после начала войны в Иране в феврале. Министерство обороны Великобритании назвало эти операции незаконными и заявило, что они вызвали значительные перебои в мировой торговле энергоносителями.

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