Правительство Великобритании планирует к концу 2027 года завершить масштабный пересмотр правил регулирования ядерной энергетики. Реформа должна ускорить лицензирование и согласование новых ядерных проектов без ослабления требований безопасности, сообщает OilPrice.

Сокращение сроков оценки

Управление ядерного регулирования, Агентство по охране окружающей среды и природоохранная служба Уэльса Natural Resources Wales планируют сократить рассмотрение проекта ядерного реактора примерно с трёх-четырёх лет до двух. Правительство также хочет упростить процедуры планирования и экологических согласований, которые ранее задерживали реализацию проектов.

Изменения являются частью плана по увеличению ядерных мощностей до 24 ГВт к 2050 году. По данным издания, это должно помочь подготовиться к прогнозируемому росту спроса на энергию в Великобритании примерно на 40% к 2035 году.

Обзор ядерного регулирования 2025 года выявил разрозненность надзора в секторе и предложил 47 рекомендаций. Они касаются координации работы регуляторов, оценки безопасности и предотвращения повторного рассмотрения идентичных конструкций реакторов.

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Сотрудничество с США и малые реакторы

В сентябре 2025 года Великобритания и США подписали Атлантическое партнёрство в сфере передовой ядерной энергетики. Оно предусматривает обмен регуляторными оценками заявок на новые реакторы, чтобы избежать дублирования проверок. Ожидается, что это облегчит участие американских компаний в британских ядерных проектах.

В 2025 году правительство выбрало Rolls-Royce SMR для строительства первых в стране малых модульных реакторов. Программа поддерживается финансированием в размере 3,4 млрд долларов в течение четырёх лет. Проект малого модульного реактора Gwyndod компании Rolls-Royce планируют развивать на площадке Wylfa в Уэльсе, где расположена выведенная из эксплуатации атомная станция Magnox.

В то же время Centre for British Progress в сентябре сообщил, что из 47 рекомендаций Nuclear Regulatory Taskforce реализованы только 10. По мнению издания, для выполнения плана к концу 2027 года правительству необходимо ускорить пересмотр регуляторных правил.

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