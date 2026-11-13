Великобритания и Азербайджан подписали в Ирландии Совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Документ подписали премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Азербайджана Ильхам Алиев, участвовавшие в саммите Европейского политического сообщества. По данным Anadolu Agency, стороны подтвердили намерение углублять взаимодействие в сфере обороны и безопасности.

Оборона и безопасность

Декларация предусматривает долгосрочное укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности для поддержания регионального мира и стабильности. Страны также планируют усиливать способность сдерживать, предотвращать и реагировать на общие угрозы.

Стороны должны поддерживать регулярные контакты на высоком уровне и углублять координацию по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Оборонное сотрудничество будет сосредоточено на обучении, развитии возможностей и повышении совместимости. Страны также рассмотрят возможности сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе совместные инициативы в сферах взаимного интереса.

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Экономика, транспорт и образование

Великобритания и Азербайджан заявили о намерении расширять торговые и инвестиционные связи, а также содействовать устойчивому, инклюзивному и диверсифицированному экономическому росту. Среди приоритетных отраслей названы возобновляемая энергетика, инфраструктура и услуги. Стороны также планируют содействовать долгосрочным коммерческим партнерствам и обмену знаниями.

В декларации отдельно упомянута поддержка развития Среднего коридора, а также транспортных, логистических и инфраструктурных проектов для трансграничной торговли и инвестиций. Ключевой платформой для совместных инициатив должна стать Совместная межправительственная комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству. Страны также будут углублять сотрудничество в высшем и профессиональном образовании, цифровых и технических навыках. Ежегодно стороны будут проводить встречу по стратегическому партнерству, чтобы оценивать прогресс и определять дальнейшие приоритеты.

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