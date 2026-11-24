Великобритания 24 ноября ввела санкции против йеменских хуситов в связи с атаками на международное судоходство, а также ракетными и дроновыми ударами в регионе. Об этом сообщает The National.

Санкции в отношении представителей хуситов

Британские власти также объявили об ограничениях в отношении четырех высокопоставленных лиц, связанных с органами власти хуситов. Их обвиняют в причастности к пыткам, изнасилованиям и другим серьезным нарушениям в отношении задержанных, удерживаемых движением.

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Правительство Великобритании заявило, что хуситы намеренно пытаются подорвать стабильность на Ближнем Востоке. По оценке Лондона, их действия в проливе Баб-эль-Мандеб продолжают нарушать глобальные цепочки поставок и усиливать давление на стоимость жизни британских семей.

Заявление главы МИД

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд назвал неприемлемой возобновившуюся агрессию хуситов, направленную против партнеров Соединенного Королевства и гражданских лиц. Он заявил, что причастные к таким действиям должны быть привлечены к ответственности, а новые ограничения демонстрируют готовность Лондона защищать британские интересы и стабильность в регионе.

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