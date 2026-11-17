Великобритания ввела санкции против восьми строительных и девелоперских компаний, причастных к расширению поселений на оккупированном Западном берегу Иордана, а также против израильской группы Tzav 9. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление британского внешнеполитического ведомства.

Санкции против компаний

В британском ведомстве заявили, что ограничения должны нарушить финансовые потоки компаний и ослабить их способность поддерживать дальнейшее строительство на Западном берегу. Лондон назвал пакет ответом на ускоренное расширение поселений. По оценке британской стороны, правительство Израиля не только не прекращало это расширение, но и способствовало и поощряло его.

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд ввел этот пакет санкций. В МИД отметили, что это первый такой пакет после сентябрьского пересмотра подхода британского правительства к действиям Израиля на оккупированном Западном берегу и расширения глобального санкционного режима в сфере прав человека.

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Ограничения в отношении Tzav 9

Отдельные санкции направлены против Tzav 9 — израильской группы, которая, по данным британской стороны, организовывала и осуществляла блокирование гуманитарных конвоев, направлявшихся в Газу, в том числе в октябре. Милибенд заявил, что защита решения о создании двух государств является ключевым ориентиром подхода британского правительства.

По его словам, Великобритания готова сотрудничать с новым правительством Израиля и Палестинской администрацией ради достижения прочного мира и безопасности для израильтян и палестинцев. Глава британского МИД также заявил, что нынешняя ситуация на Западном берегу и в Газе неприемлема.

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