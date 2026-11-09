Крупные породы собак быстрее теряют метилирование LINE1 — ScienceAlert

Исследователи, проанализировавшие данные 894 собак из проекта Dog Aging Project, установили: крупные породы ежегодно теряли примерно на 35% больше метилирования ДНК в участках, связанных с транспозонами LINE1, чем мелкие. Это может быть одним из молекулярных объяснений того, почему крупные собаки обычно стареют быстрее и живут меньше, сообщает ScienceAlert.

Роль подвижных элементов ДНК

В работе, опубликованной в журнале Science, ученые изучали закономерности метилирования ДНК в геномах собак. Метилирование — эпигенетический механизм, который может регулировать активность генов без изменения самой последовательности ДНК и рассматривается как полезный биомаркер старения.

С возрастом у собак выявили общее снижение уровня метилирования, особенно в транспозонах — подвижных последовательностях ДНК, способных перемещаться по геному или создавать собственные копии. Особое внимание авторы уделили LINE1: эти элементы могут повреждать ДНК, а метилирование обычно ограничивает их активность.

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Связь с продолжительностью жизни

Более 40% исследованных участков генома, связанных с LINE1, теряли метилирование по мере старения животных, однако темпы этого процесса различались. По словам старшего автора исследования, эволюционного биолога Университета штата Аризона Ноа Снайдера-Маклера, эпигенетический контроль транспозонов, в частности LINE1, может быть важным фактором, влияющим на скорость старения разных собак.

Авторы также сообщили, что собаки, чей эпигенетический возраст был выше ожидаемого, имели повышенный риск смерти. У крупных собак, самцов и более молодых животных молекулярные профили соответствовали ускоренному эпигенетическому старению. Исследователи отметили, что для проверки роли регуляции транспозонов в старении других млекопитающих, в том числе людей, необходимы дальнейшие исследования.

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