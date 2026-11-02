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Большой Египетский музей за год посетили более 5 млн человек — The Japan Times

Фёдор Крыштовский 02 Ноября 2026 04:57
Большой Египетский музей за год посетили более 5 млн человек — The Japan Times

Большой Египетский музей в Гизе, недалеко от Каира, отметил первую годовщину работы. По данным The Japan Times, за первый год музей посетили более 5 миллионов человек, несмотря на ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.

Более 100 тысяч артефактов

В коллекции музея хранится более 100 тысяч древнеегипетских артефактов. Среди них — золотая маска и другие погребальные предметы из гробницы фараона Тутанхамона. Музей расположен рядом с тремя пирамидами Гизы, входящими в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и является одним из крупнейших археологических музеев мира.

Вечернее шоу к годовщине

С ноября и до конца апреля 2027 года в музее будут проводить специальное вечернее шоу. С помощью освещения и музыки в нем будут воссоздавать сцены из жизни Древнего Египта, в частности разлив Нила и сбор урожая.

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Генеральный директор GEM Ахмед Гонейм заявил журналистам, что музей достиг цели по привлечению большего числа туристов в район пирамид и способствовал развитию местного туризма. Японские специалисты помогали реставрировать найденные артефакты и обучать местных техников.

Посетитель из Токио Хидэюки Ниномия рассказал, что не смог осмотреть всю экспозицию даже за три с половиной часа, а больше всего его впечатлили гроб и золотая маска Тутанхамона.

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