Исследование данных более 17,2 млн взрослых жителей Южной Кореи показало, что и большая, и очень маленькая окружность талии связаны с повышенным риском смерти от любых причин при различных показателях индекса массы тела. Результаты опубликовали в журнале Journal of Epidemiology & Community Health, сообщает News-Medical.

Данные более 17 миллионов человек

Авторы проанализировали данные Национальной службы медицинского страхования Южной Кореи о 17 252 815 взрослых. Участники проходили плановые медосмотры в 2009–2010 годах, во время которых им измеряли окружность талии и определяли индекс массы тела. Дальнейшее наблюдение продолжалось до смерти участника или до 30 июня 2024 года.

Средняя продолжительность наблюдения составила почти 14 лет. За это время умерли 955 725 мужчин, или почти 11% всех мужчин в выборке, и 615 825 женщин — почти 7,5% участниц.

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U-образная связь

Исследователи зафиксировали U-образную связь между окружностью талии и риском смерти. Самый низкий риск наблюдался при окружности 80–94 см у мужчин и 75–89 см у женщин. Для индекса массы тела самый низкий риск был связан с диапазоном 24–28 кг/м² у мужчин и 23–27 кг/м² у женщин.

Связь большой или очень маленькой окружности талии с более высоким риском смерти прослеживалась во всех категориях индекса массы тела и различных возрастных группах. Она была сильнее в старшем возрасте, в частности среди женщин от 75 лет. Среди людей, чья окружность талии была равна или превышала средний показатель для их пола, возраста и индекса массы тела, увеличение этого показателя на 5 см ассоциировалось с ростом риска смерти на 16% у мужчин и на 14% у женщин.

У людей с несколько избыточной массой тела и большой для их индекса массы тела окружностью талии снижение веса на 7–8% было связано со снижением риска смерти. В то же время уменьшение окружности талии на 5 см при неизменном индексе массы тела было связано с еще более низким риском. Авторы подчеркнули, что это наблюдательное исследование, поэтому оно не доказывает причинно-следственную связь.

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