Виктор Вембаньяма не принял участия в выездной победе «Сан-Антонио Сперс» над «Сакраменто Кингз» со счетом 123:107. Лидера «Сперс» исключили из состава примерно за 90 минут до начала игры из-за дискомфорта в спине, сообщает Sky Sports News.

Перед этим Вембаньяма провел результативный матч против «Нью-Орлеан Пеликанс»: он набрал 50 очков и сделал 19 подборов. В игре с «Сакраменто» «Сан-Антонио» также не мог рассчитывать на травмированных игроков стартовой пятерки Де’Аарона Фокса, у которого ушиб голени, и Дилана Харпера с травмой бедра.

Вклад Касла и Шампанье

В отсутствие Вембаньямы Стефон Касл набрал 28 очков, отдал 11 результативных передач и сделал восемь подборов. Джулиан Шампанье добавил 22 очка, реализовав шесть трехочковых бросков. Четыре своих дальних попадания подряд он оформил во второй четверти, что помогло «Сперс» вернуть лидерство и оторваться от соперника.

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Шампанье отметил, что у команды уже были отрезки без Вембаньямы в прошлом сезоне, хотя с ним на площадке игра выглядит иначе. Он добавил, что «Сан-Антонио» должен находить способы успешно играть без Вембаньямы.

Серия гостевых побед

Центровой Люк Корнет, получивший больше игрового времени, завершил матч с 18 очками и 11 подборами. По его словам, отсутствие Вембаньямы дает другим баскетболистам шанс войти в ритм благодаря большему количеству минут на площадке.

После победы «Сан-Антонио» имеет баланс 15-3, выиграл все восемь выездных матчей сезона и делит первое место в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Сакраменто» потерпел поражение и имеет показатель 2-15.

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