Виктор Вембаньяма набрал рекордные для себя 52 очка и сделал 24 подбора в победном матче «Сан-Антонио Сперс» против «Даллас Маверикс» — 112:111. За 24,2 секунды до финальной сирены француз реализовал решающий штрафной бросок, который обеспечил «Сперс» шестую победу подряд, сообщает The Guardian.

Решающая концовка

В начале третьей четверти «Сан-Антонио» имел преимущество в 19 очков, однако «Даллас» сумел вернуться в игру. За 5 минут 38 секунд до завершения матча Пи Джей Вашингтон попал из-за трёхочковой линии и вывел «Маверикс» вперёд — 103:100. Наджи Маршалл сравнял счёт — 111:111 — за 1 минуту 41 секунду до конца.

После штрафного Вембаньямы Кайри Ирвинг имел шанс принести «Далласу» победу, но за 2,5 секунды до финальной сирены не попал сложным броском с разворота из трёхсекундной зоны. Ирвинг стал самым результативным в составе «Маверикс» с 29 очками, а Купер Флэгг записал в актив 19 очков и 10 подборов. Это второе подряд поражение «Далласа».

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Рекордная первая половина

Вембаньяма также сделал восемь блок-шотов, причём три из них — на протяжении 13 секунд второй четверти. Он стал первым игроком за последние 30 сезонов, который за одну половину матча набрал не менее 25 очков, сделал 10 подборов и пять блок-шотов. В первой половине встречи баскетболист реализовал все 15 штрафных бросков.

Дилан Харпер добавил «Сперс» 21 очко, Стефон Касл — 17, а Де’Аарон Фокс — 10. После игры Харпер сравнил доминирование Вембаньямы с игрой Уилта Чемберлена и отметил его вклад в защиту.

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