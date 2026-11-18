Европейские технологические стартапы в 2026 году могут привлечь в общей сложности $81 млрд капитала, прогнозирует венчурная компания Atomico. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, это на 62% больше, чем в предыдущем году, и второй по объёму показатель с начала исследования в 2015 году.

Разрыв с США

Инвестиции в европейские технологические стартапы всё ещё существенно ниже уровня США, где такие компании, согласно прогнозу, привлекут $450 млрд. Партнёр Atomico Том Вемайер заявил, что у Европы есть талант, капитал и спрос, однако эти ресурсы либо блокируются, либо распределяются неэффективно.

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По словам Вемайера, европейцы хранят $50 трлн в пенсионных фондах, страховых компаниях и на банковских счетах. В то же время в европейский венчурный капитал, поддерживающий местные инновации, направляется лишь 0,01% этих средств.

Рост в Германии

Немецкие стартапы, по оценке Atomico, привлекут $13,4 млрд в 2026 году — на 89% больше, чем годом ранее. В отчёте отмечается, что финансирование преимущественно получают уже сформировавшиеся компании. Разработчик военного ИИ Helsing, компания в сфере робототехники Neura Robotics и производитель беспилотников Quantum Systems в последние месяцы каждый привлекли более $1 млрд финансирования.

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