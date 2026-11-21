На форуме Fortune 500 Innovation Forum в Детройте, США, сообщили, что в третьем квартале 2026 года венчурные фонды вложили рекордные $37,9 млрд в компании, работающие в сфере оборонных технологий, в рамках 269 сделок. Это на 117,5% больше, чем в предыдущем квартале, сообщает Fortune со ссылкой на данные PitchBook.

Признаки перегрева

Основатель и генеральный директор Washington Harbour Partners Мина Фалтас заявил на форуме, что активность на рынке капитала напоминает ему 2021 год. По его словам, изменения на рынке программного обеспечения как услуги и влияние искусственного интеллекта направляют капитал в глубокие технологии, космическую отрасль, робототехнику, энергетику и оборону.

Фалтас отметил, что в эти сферы приходят инвесторы без профильной экспертизы, поэтому на рынке можно говорить о пузыре. Fortune ранее сообщал, что стартапы в сфере оборонных технологий на ранних стадиях привлекали финансирование при оценках, в 17–50 раз превышавших их выручку.

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Инвесторы ориентируются на сигналы

Партнер Eclipse Айдан Медиган-Кертис охарактеризовал настроения в сфере физических технологий как склонность к рискованным ставкам. По словам Медигана-Кертиса, часть так называемых туристических инвесторов ориентируется на конкретного человека, его опыт, тему или состав инвесторов предыдущего раунда, а не на тщательную оценку возможностей компании и ее перспектив на рынке.

Сооснователь Anduril Трей Стивенс также заявил Fortune в июне, что оценки оборонных стартапов средней стадии оторваны от реальности. В то же время Фалтас подчеркнул, что продажи государственным структурам остаются сложной задачей: для работы с Пентагоном, по его словам, необходимо целенаправленное взаимодействие с различными его подразделениями.

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