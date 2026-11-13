Венесуэла разрешила нефтяникам строить автономные электростанции — OilPrice

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно приняла закон, который впервые после национализации при Уго Чавесе в 2007 году открывает электроэнергетический сектор для частного капитала. Нефтедобывающие компании смогут строить электростанции для своих месторождений без отдельного разрешения государства, если эти объекты не будут подключены к национальной энергосети, сообщает OilPrice.

Новые правила для частных производителей

Другие частные генераторы для строительства станций мощностью более 50 МВт должны будут получить концессию Министерства электроэнергетики. Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что такие производители преимущественно будут продавать электроэнергию крупным потребителям. Тарифы для них правительство пока не обнародовало.

Закон также позволяет частным компаниям и предприятиям со смешанной формой собственности производить, передавать, распределять и продавать электроэнергию через совместные предприятия сроком до 25 лет. Новый надзорный орган будет контролировать тарифы, предоставление услуг и самостоятельное производство электроэнергии.

Дефицит в государственной сети

Гидроэлектростанции и главные линии электропередачи, от которых зависит большинство домохозяйств, остаются под контролем государства. По оценке экспертов, государственная сеть вырабатывает около 12 000 МВт при спросе, который в сентябре достиг 16 400 МВт. Для населения, которое не сможет платить полную цену, сохранят субсидированный тариф.

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Энергетический эксперт Мигель Лара оценил расходы на стабилизацию сети как минимум в 15 млрд долларов в течение трех лет. Власти Венесуэлы планируют увеличить мощности на 7400 МВт благодаря договоренностям с General Electric и аргентинской Impsa, а также добавить 600 МВт на шестом блоке электростанции Planta Centro в партнерстве с Китаем.

Электричество для нефтяного сектора

Проблемы с электроснабжением, по данным издания, удерживали экспорт нефти Венесуэлы вблизи 1,25 млн баррелей в сутки в течение лета. Испанская Repsol, которой принадлежит 40% совместного с PDVSA предприятия Petroquiriquire на озере Маракайбо, уже к маю искала поставщиков собственных электростанций и оборудования.

В то же время иностранные поставщики оборудования не имеют гарантий оплаты работ по ремонту сети. Венесуэла также имеет задолженность более 2 млрд долларов перед Межамериканским банком развития, а компании, работающие с венесуэльским государством в энергетической и нефтяной отраслях, действуют по лицензиям США, условия которых Вашингтон может менять.

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