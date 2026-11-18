В Техасе, США, иммиграционная служба задержала бывшего чемпиона мира по боксу, 41-летнего венесуэльца Хорхе Линареса. Его содержат в центре El Paso Processing Center в Эль-Пасо, сообщает The Guardian.

Позиция адвокатов

Согласно федеральным реестрам задержанных, которые изучило издание San Antonio Express-News, Линарес находится в El Paso Processing Center. Обстоятельства его задержания остаются неясными, а Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) публично не объясняла, почему его взяли под стражу.

Сам боксёр сообщил о задержании в публикации в X в воскресенье. Он написал по-испански, что ICE удерживает его на пограничном переходе в Техасе. С тех пор новых публичных публикаций от Линареса не было.

Юридическая фирма Wilner & O’Reilly, представляющая интересы спортсмена, в понедельник подтвердила его задержание. Адвокаты заявили, что Линарес законно находится в США и полностью сотрудничает с властями. По их словам, они работают с ICE и Министерством внутренней безопасности США, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию, и ожидают её разрешения после завершения иммиграционной процедуры.

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Карьера трёхкратного чемпиона

Президент Всемирной боксёрской ассоциации Гильберто Мендоса также подтвердил задержание Линареса и сообщил, что поддерживает связь с его семьёй. По словам Мендосы, делом занимаются иммиграционные адвокаты.

Линарес завоёвывал титулы чемпиона мира в трёх весовых категориях — полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой. В мае 2018 года он встретился с украинцем Василием Ломаченко в Нью-Йорке в бою за титул WBA в лёгком весе: Линарес отправил соперника в нокдаун в шестом раунде, но проиграл после удара по корпусу в десятом.

Линарес завершил карьеру в октябре 2023 года после поражения от британца Джека Кеттеролла в Ливерпуле. Его профессиональный рекорд — 47 побед, 29 из которых нокаутом, и девять поражений.

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