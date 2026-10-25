Верхняя палата парламента Алжира единогласно одобрила развертывание воинских подразделений в соседнем Нигере. Конституция Алжира позволяет президенту направлять воинские части за границу при условии, что обе палаты парламента поддержат это решение большинством в две трети голосов, сообщает Al Jazeera.

Голосование парламента

Совет нации, верхняя палата парламента, провел экстренное заседание для голосования по вопросу отправки войск. Нижняя палата — Народная национальная ассамблея — должна была провести отдельное заседание позднее в тот же день, сообщила алжирская газета El Khabar.

Если развертывание будет окончательно одобрено, это станет первой миссией алжирских военных за пределами страны со времен арабо-израильской войны 1973 года. Ожидается, что алжирские подразделения будут охранять нефтяные объекты в Нигере.

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Военное сотрудничество

Голосование состоялось после визита в Алжир министра обороны Нигера генерала Салифу Моди. Он встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном и начальником штаба Народной национальной армии генералом Саидом Шангрихой. По итогам переговоров стороны подписали протокол о военном сотрудничестве, подробности которого не разглашались.

Ранее в этом месяце Теббун подтвердил, что в конце августа Алжир направил в Нигер истребители, чтобы помочь противодействовать тому, что он назвал попыткой переворота в Ниамее. Министерство обороны Алжира заявляло, что по просьбе нигерских властей в аэропорт Ниамея прибыли два патруля по четыре самолета Су-30 каждый, а также самолет для дозаправки в воздухе.

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