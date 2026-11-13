Верхняя палата Японии начала рассмотрение снижения налога на продукты до 1% — The Japan Times
В Токио специальный комитет верхней палаты парламента Японии 13 ноября начал рассмотрение законопроекта о снижении ставки налога на потребление для продуктов питания и безалкогольных напитков. Документ предусматривает уменьшение ставки с 8% до 1% на два года, начиная с апреля 2027 года, сообщает The Japan Times.
Помощь для работников
Одновременно со снижением налога планируется ввести денежные выплаты, связанные с уровнем дохода, для работников с низкими и средними доходами. Они должны компенсировать 1% налога, который останется после запланированного сокращения ставки.
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После возвращения ставки налога на продукты питания и безалкогольные напитки к 8% программу выплат должны расширить. Представители оппозиции в верхней палате добиваются более широких мер поддержки домохозяйств как в период действия сниженной ставки, так и после ее завершения.
Поддержка в палате
Правящей Либерально-демократической партии и ее партнеру по коалиции — Японской партии инноваций — не хватает четырех мест для большинства в верхней палате. Поэтому коалиция, вероятно, будет искать поддержку партий Комэйто или Демократической партии для народа. Обе политические силы выступили против законопроекта, когда нижняя палата одобрила его на прошлой неделе.