Верховный административный суд Тайваня подтвердил решение Комитета по урегулированию незаконно приобретенных партийных активов, признавшего штаб-квартиру Китайской националистической партии (КМТ) в Тайчжуне незаконно приобретенной собственностью. Как сообщает Taipei Times, этим решением завершен многолетний судебный спор вокруг здания.

Здание бывшей городской администрации

По данным комитета, КМТ в течение 36 лет незаконно использовала здание городской администрации Тайчжуна времен японского колониального правления в качестве штаб-квартиры своего местного отделения и центра общественных услуг.

Комитет заявил, что когда городские власти попросили партию освободить помещения, КМТ в 1985 году добилась выплаты 35 миллионов новых тайваньских долларов компенсации за переезд. По его данным, партия использовала эти средства для покупки со скидкой государственной земли под новую штаб-квартиру.

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Иск КМТ

В 2023 году комитет постановил, что имущество было получено ненадлежащим образом и должно быть возвращено городу. В том же году КМТ подала административный иск против комитета.

Высший административный суд Тайбэя в июне прошлого года вынес решение не в пользу партии, после чего КМТ подала апелляцию. Верховный административный суд оставил это решение в силе. Комитет также призвал мэра Тайчжуна Лу Шиоу-янь использовать возвращенное здание в интересах общественности.

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