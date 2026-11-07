Верховный комиссар Нигерии в Южно-Африканской Республике Феми Фани-Кайоде 6 ноября заявил, что отказывается от звания Senior Counsel of Nigeria (SCN), также известного как Blue Silk. По данным Premium Times Nigeria, Нигерийское юридическое общество (NLS), предположительно, присвоило ему это звание во время ежегодной конференции в районе Утако в Абудже.

Позиция Фани-Кайоде

В заявлении, подписанном его помощницей по вопросам медиа Лиззи Окоджи, Фани-Кайоде отметил, что лично не разрешал и не одобрял принятие этого звания и дистанцируется от его присвоения.

Он пояснил, что по приглашению общества направил представителя на мероприятие NLS для официальных дел. Фани-Кайоде назвал принятие звания его представителем неудачным административным решением, которое не отражает его позицию или убеждения.

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Фани-Кайоде, имеющий 41 год опыта юридической практики, также поставил под сомнение правовой статус NLS. Он заявил, что не намерен подрывать авторитет юридической профессии или наносить ущерб ее репутации.

Спор вокруг Blue Silk

Как отмечает издание, NLS в последние годы привлекло внимание тем, что позиционировало себя как соперник Нигерийской ассоциации адвокатов (NBA), а в 2025 году ввело спорное звание Blue Silk. По сообщению Premium Times Nigeria, это звание вместе с Фани-Кайоде также присвоили Сеи Тинубу, Олуфунмилайо Осифуе, Ихудиебубе Чуквумди и Алаби Адигуну.

В ноябре 2025 года NBA заявляла, что продвижение Тонье Джаджей «привилегированного звания» Blue Silk не соответствует системе регулирования юридической профессии и вводит в заблуждение относительно институциональных структур. 12 февраля Комитет по привилегиям юридических практиков предупредил адвокатов не использовать обозначение Blue Silk, подчеркнув, что оно не признано в юридической профессии Нигерии. В мае Федеральный высокий суд в Абудже отклонил иск о введении Blue Silk в качестве альтернативы званию Senior Advocate of Nigeria.

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