Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих призвал к политическому решению войны в Судане, которая продолжается уже четвертый год. В интервью France 24 он назвал конфликт позорным и заявил, что мир должен его остановить.

Миллионы вынужденно перемещенных лиц

По словам Салиха, из-за войны миллионы людей были вынужденно перемещены. Он также заявил, что сотни тысяч людей погибли, получили ранения и травмы. По мнению главы УВКБ ООН, то, что это происходит в XXI веке, является позорным.

Салих, который ранее был президентом Ирака и сам был беженцем, возглавил УВКБ ООН в январе. Он подчеркнул, что для прекращения конфликта необходимо политическое решение.

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Сокращение гуманитарного финансирования

Верховный комиссар назвал резким влияние сокращения финансирования со стороны США, одновременно отметив, что Европейский союз увеличил поддержку агентства. По его словам, в Адре в Чаде УВКБ ООН может обеспечить беженцев лишь восемью литрами воды на человека в день.

В сообществе примерно из 60 тысяч беженцев в Гамбеле в Эфиопии работает лишь один врач, добавил Салих. Он назвал ситуацию неприемлемой и предупредил, что система предоставления убежища находится под угрозой из-за политизированных дебатов. По его мнению, предоставление убежища не противоречит контролю миграции, а дополняет его.

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