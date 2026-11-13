Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал хуситов в Йемене передать семье тело сотрудника его офиса Мохаммеда эль-Шами, умершего под стражей по неустановленным причинам. Как сообщает Jerusalem Post, эль-Шами находился под стражей у хуситской группировки с 6 июня 2024 года.

Семья с опозданием узнала о смерти

Родственники сотрудника ООН узнали о его смерти 30 октября — более чем через месяц после того, как она произошла. Им не объяснили причины и обстоятельства смерти. По словам Тюрка, его коллегу должны достойно похоронить в соответствии с пожеланиями семьи, которая не имела с ним контакта в течение двух лет его содержания под стражей.

В заявлении семья сообщила, что хуситы в принципе согласились на расследование. Близкие эль-Шами призвали не допустить, чтобы правда о его судьбе исчезла.

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В Йемене удерживают десятки сотрудников ООН

Хуситы не предоставили немедленного комментария по поводу требования вернуть тело. Ранее группировка заявляла, что задержанные были частью шпионской сети, якобы работавшей на Соединенные Штаты и Израиль.

В Йемене по-прежнему удерживают более 70 сотрудников ООН и десятки гуманитарных работников. В офисе Тюрка заявили, что видео, распространявшееся на этой неделе, вероятно, показывает признание одного из задержанных. Там выразили опасения, что удерживаемых могут пытать или жестоко с ними обращаться.

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