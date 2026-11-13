Верховный суд Японии постановил, что выборы в Палату советников в июле 2025 года состоялись в неконституционном состоянии из-за существенного неравенства веса голосов. При этом суд не аннулировал результаты голосования. Как сообщает The Japan Times, решение касалось 16 исков, поданных двумя группами адвокатов.

Истцы утверждали, что диспропорция в весе голосов была настолько большой, что противоречила конституции, и требовали признать результаты выборов недействительными. Суд установил, что максимальная разница достигла 3,13 раза: голос в менее населенном округе имел вес, эквивалентный 3,13 голоса в густонаселенном городском округе.

Критика парламента

Суд резко раскритиковал японский парламент, или Диету, за отсутствие конкретных шагов для исправления диспропорции. Он назвал ситуацию неприемлемым неравенством и указал на застой в решении проблемы.

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Формулировка «неконституционное состояние» означает, что неравенство уже является серьезным, однако парламенту еще дают время для его устранения. Если реакция законодателей будет слишком медленной, суд может признать выборы неконституционными, что может привести к отмене их результатов.

Предыдущие изменения системы

Верховный суд уже применял такую формулировку в отношении выборов в Палату советников 1992, 2010 и 2013 годов. После решения по выборам 2013 года, когда максимальная разница составляла 4,77 раза, парламент поддержал объединение малонаселенных округов. В 2016 году были объединены префектуры Тоттори и Симане, а также Токусима и Коти, что снизило максимальную разницу до 3,08 раза.

С тех пор парламент не одобрял новых объединений округов из-за разногласий между политическими партиями. Реформу Палаты советников усложняет ее система: каждая префектура является отдельным избирательным округом, а членов палаты избирают на шесть лет, причем половина состава переизбирается каждые три года. В нижней палате парламента границы округов пересматриваются по методу Адамса, чтобы удерживать диспропорцию ниже соотношения два к одному.

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