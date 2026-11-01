Верховный суд Кении раскритиковал власти округа Найроби за неспособность создать юридически действующую систему планирования, которая регулировала бы строительство в столице. Суд рассматривал спор между застройщиками и Ассоциацией жителей Рапта-роуд и установил, что главным нарушением стала институциональная неспособность округа поддерживать надлежащую планировочную базу, сообщает Nation Kenya.

Планирование должно быть законным и доступным

Суд подчеркнул, что города должны развиваться в соответствии с законной, последовательной и доступной для общественности системой планирования. Такие документы следует регулярно пересматривать с учетом роста населения, жилищных потребностей и изменений городской среды. Изменения, допускающие более плотную застройку или более высокие здания, должны приниматься прозрачно и в установленном законом порядке.

По мнению судей, жители имеют право на содержательное участие в планировании, а застройщики — на четкие, предсказуемые и последовательно применяемые правила. Суд также отметил, что утверждение плана должно сопровождаться проверками, мониторингом и контролем со стороны органов округа и регуляторов. Неисполнение этих обязанностей может повлечь для должностных лиц личную уголовную ответственность согласно закону о физическом планировании и землепользовании.

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Спор вокруг высотных зданий

Ассоциация жителей оспорила разрешения, выданные примерно 15 застройщикам вдоль Рапта-роуд. В районе, который ранее считался зоной низкоплотной жилой застройки, строились многоэтажные здания высотой до 28 этажей. Руководящие принципы зонирования 2004 года разрешали в этой зоне здания до четырех этажей, однако суд указал, что этот документ устарел и был принят в соответствии с отмененным законодательством.

В то же время суд не увидел доказательств продолжающегося вреда окружающей среде, который нарушал бы конституционное право жителей на чистую и здоровую окружающую среду. Он отметил, что распоряжение о сносе зданий не устранит институциональную проблему властей округа. Суд также подтвердил выводы нижестоящих инстанций о том, что застройщики выполнили требования по оценке воздействия на окружающую среду.

Политика контроля застройки Найроби 2021 года не обрела обязательной юридической силы, поскольку ее не утвердило Окружное собрание. Вместо этого 18 июня 2026 года округ принял и опубликовал новую политику контроля застройки. Верховный суд не оценивал ее действительность и содержание, а вернул дело в Апелляционный суд, чтобы тот рассмотрел возможное влияние документа на исполнение структурных предписаний, изданных в сентябре 2025 года.

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