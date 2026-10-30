В Австралии Верховный суд штата Квинсленд в Брисбене во второй раз отказал бывшему участнику реалити-шоу The Bachelor Сэму Джеймсу Вуду в освобождении под залог. По данным ABC News Australia, 46-летний Вуд проведет под стражей как минимум еще шесть месяцев, а рассмотрение дела по существу ожидается между серединой 2027 года и первым кварталом 2028 года.

Вуду предъявлены обвинения в нападении, причинившем телесные повреждения, и удушении. По версии обвинения, предполагаемый инцидент произошел 3 октября в Нусе во время семейного отпуска с его женой Снежаной Вуд и ее дочерью. Вуд ранее отрицал эти обвинения.

Решение суда

Судья Питер Маккафферти охарактеризовал обвинения как крайне серьезные, подчеркнув, что они остаются непроверенными утверждениями до рассмотрения дела в суде. Он заявил, что не убедился в достаточном снижении риска новых правонарушений, возможного воздействия на свидетелей или угрозы безопасности и благополучию других людей.

По словам судьи, дело обвинения против Вуда не является слабым. Ожидается, что оно будет основываться на письменных заявлениях и записях полицейских допросов Снежаны Вуд и ее дочери. Прокуратура также планирует добиваться приобщения фотографий, которые Снежана Вуд якобы сделала после другого предполагаемого случая удушения в штате Виктория пять лет назад. Ожидается, что защита будет оспаривать допустимость этих материалов.

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Сроки рассмотрения

Прокурор Джессика Гай предположила, что слушания по существу могут назначить на период с мая по август 2027 года. Адвокат Вуда Пола Морроу назвала такой график нереалистичным и заявила, что более вероятным является начало процесса между серединой 2027 года и первым кварталом 2028 года.

Защита отмечала, что срок содержания под стражей до суда может превысить наказание, которое Вуд мог бы получить в случае осуждения. Стороны согласились, что вероятный срок лишения свободы составит около двух лет, а право на условно-досрочное освобождение может возникнуть через 12 месяцев. В то же время судья обратил внимание, что каждый пункт обвинения предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

В настоящее время Вуда содержат в тюрьме строгого режима Wolston Correctional Centre в Уэйколе, к западу от Брисбена, по специальному предписанию безопасности. Подать новое ходатайство о залоге он сможет только при существенном изменении обстоятельств; также он может обжаловать решение в Апелляционном суде.

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