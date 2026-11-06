Верховный суд Непала отложил решение о регистрации иска Дана Бахадура Карки, который оспаривает отстранение от должности генерального инспектора полиции. Адвокат Тика Бахадур Кунвар подал документ от его имени 5 ноября, а администрация суда сообщила, что ей требуется время для его изучения. Как сообщает Kathmandu Post, регистратор Верховного суда Тагиндра Каттел заявил, что решение о регистрации должны принять 6 ноября.

Требования иска

Карки просит отменить решение правительства о назначении его специальным советником премьер-министра по вопросам безопасности и восстановить в должности главы полиции до завершения предусмотренного законом срока полномочий. Он также требует временно запретить новоназначенному руководителю полиции Манджае Кумару Кей Си исполнять обязанности генерального инспектора на время рассмотрения дела.

В иске утверждается, что правительство отстранило Карки до завершения его каденции, не предоставив ему возможности ответить на основания такого решения. Заявитель считает, что назначение на другую должность не может быть способом обойти правовые гарантии, установленные для увольнения главы полиции.

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Назначение нового руководителя

Кабинет министров отстранил Карки от должности и назначил его советником премьер-министра по вопросам безопасности. Дополнительный генеральный инспектор Манджая Кумар Кей Си был назначен новым главой полиции и уже приступил к исполнению обязанностей.

Иск также содержит требование признать недействительным назначение Кей Си и связанные с ним решения. Заявитель просит, чтобы Кей Си обосновал законность пребывания в должности, а Карки мог оставаться главой полиции до окончания срока службы, определенного Правилами полиции Непала 2014 года. Карки возглавлял полицию с ноября 2025 года, а его каденция должна была продлиться до марта 2028 года.

Если иск зарегистрируют, слушание могут назначить после перерыва на праздник Тихар, когда суд возобновит работу. Суд может вынести временное распоряжение о сохранении существующего положения и вызвать стороны либо сначала обязать их предоставить объяснения относительно промежуточных мер.

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