Верховный суд Непала зарегистрировал иск уволенного главы полиции Дана Бахадура Карки, который оспаривает решение правительства о его отстранении и назначении Маноджа Кумара Кей Си новым генеральным инспектором полиции. Слушание по делу назначили на 16 ноября, сообщает Kathmandu Post.

Карки просит отменить решение Кабинета министров от 4 ноября, которым его перевели на вновь созданную должность специального советника премьер-министра по вопросам безопасности, а Кей Си назначили генеральным инспектором полиции. Также он просит временно разрешить ему вернуться к исполнению обязанностей и запретить Кей Си осуществлять полномочия генерального инспектора до окончательного решения суда.

Аргументы истца

В иске Карки утверждает, что правительство не привело норму закона, которая позволяла бы отстранить действующего генерального инспектора или перевести его на должность вне структуры полиции. По его позиции, ни Закон о полиции 1955 года, ни Полицейские правила 2014 года не предусматривают такого перевода.

Бывший глава полиции также заявил, что решение приняли без уведомления о причинах, запроса объяснений или возможности ответить на претензии. По его словам, об отстранении он узнал из СМИ, а позднее получил письмо от секретаря Министерства внутренних дел.

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Ссылки на судебную практику

Карки сослался на решение Верховного суда по делу бывшего главы полиции Ачьюта Кришны Кхарела, которого в 1997 году отстранили через 36 дней после назначения. Тогда суд признал, что правительственное решение не имело надлежащего обоснования, а должность главы полиции не является политическим назначением, которое можно менять только из-за смены правительства.

Кроме того, истец упомянул дело бывшего исполнительного директора Управления электроэнергетики Непала Хитендры Девы Шакьи. В нем суд отмечал, что назначение должностного лица на другую должность не означает автоматического прекращения его полномочий на предыдущей должности без его согласия.

На первом слушании суд может либо временно приостановить действие решения Кабмина, либо обязать правительство объяснить основания этого решения. Кей Си уже вступил в должность после получения знаков различия.

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