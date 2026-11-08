Верховный суд Пакистана оправдал братьев Лиаката Али и Умара Драза по делу о богохульстве, отменив смертные приговоры, ранее подтвержденные Высоким судом Лахора. Мужчины провели за решеткой около 20 лет, сообщает Dawn.

Отмена приговоров

Суд в Джханге 27 марта 2006 года приговорил обоих братьев к смертной казни и назначил каждому штраф в размере 500 тысяч пакистанских рупий. В случае неуплаты штрафа приговор предусматривал пять лет строгого тюремного заключения. Высокий суд Лахора 17 сентября 2015 года отклонил их апелляции и оставил приговоры в силе.

Апелляции братьев рассмотрела коллегия из трех судей Верховного суда во главе с главным судьей Пакистана Яхьей Африди. Основное решение подготовил судья Иштиак Ибрагим. Судья Шакил Ахмад согласился с оправданием и изложил дополнительную позицию.

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Психиатрические выводы

Защита ссылалась на психическое состояние братьев, утверждая, что на момент предполагаемого правонарушения у них не было необходимого умысла. Верховный суд рассмотрел три психиатрические оценки: комиссия больницы в Файсалабаде в 2007 году признала обоих психически здоровыми, тогда как комиссия из восьми специалистов в 2023 году диагностировала биполярное аффективное расстройство с психотическими симптомами.

Комиссия из девяти специалистов в сентябре 2025 года пришла к выводу, что у обоих братьев имеется биполярное расстройство в маниакальном эпизоде. Она указала на отсутствие критического отношения к своему состоянию и неспособность понимать собственные действия во время предполагаемого правонарушения. Суд отметил, что единогласные выводы специализированных комиссий с участием профессоров психиатрии имеют больший вес, чем предыдущая оценка комиссии, в состав которой входил один психиатр.

По мнению суда, медицинские выводы создают сомнения относительно уголовной ответственности братьев, поэтому им нельзя отказать в преимуществе сомнения. Верховный суд также ожидает, что руководство Пенджабского института психического здоровья в Лахоре обеспечит непрерывность их лечения. В дополнительной позиции судья Ахмад подчеркнул, что одного психиатрического диагноза недостаточно для применения нормы о невменяемости: необходимо установить, мог ли человек осознавать характер деяния, его неправомерность или противоречие закону на момент события.

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