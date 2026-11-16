Верховный суд Южной Кореи должен в четверг объявить решение по делу бывшего премьер-министра Хан Док Су. Апелляционный суд назначил ему 15 лет лишения свободы по делу о мятеже. Полный состав суда должен огласить решение в 16:00 после второго раунда совещаний — за день до окончания текущего срока содержания Хана под стражей, сообщает Korea Herald.

Приговоры двух инстанций

21 января Центральный районный суд Сеула приговорил Хан Док Су к 23 годам лишения свободы за ключевую роль в мятеже и другие преступления. В тот же день его взяли под стражу, и он почти 10 месяцев находится в Сеульском центре содержания под стражей.

7 мая Высокий суд Сеула оставил в силе обвинительный приговор по обвинению в мятеже, однако сократил срок наказания до 15 лет. Это решение обжаловали как Хан Док Су, так и специальные прокуроры.

Обстоятельства производства

Специальные прокуроры предъявили Хан Док Су обвинения в августе 2025 года. Среди них было содействие руководителю мятежа в связи с введением военного положения бывшим президентом Юн Сок Ёлем 3 декабря 2024 года. Позднее прокуроры добавили альтернативное обвинение в ключевой роли в мятеже.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Апелляционный суд установил, что Хан Док Су предлагал созвать заседание правительства перед введением военного положения, чтобы создать видимость обсуждения этого решения членами кабинета. Суд также установил, что после введения военного положения он пытался собрать подписи членов правительства, чтобы документально подтвердить их присутствие.

Суд также установил, что Хан Док Су обсуждал с тогдашним министром внутренних дел Ли Сан Мином выполнение приказов о блокировании ключевых учреждений и отключении электроэнергии и воды для отдельных СМИ. Апелляционная инстанция при этом отклонила вывод суда первой инстанции об отдельной уголовной ответственности Хана за ненадлежащее уведомление всех членов правительства и отсутствие содержательного обсуждения.

В августе Верховный суд передал дела Хан Док Су и Ли Сан Мина на рассмотрение полного состава судей, сославшись на историческое значение дел и необходимость рассмотреть роли обоих обвиняемых вместе. Первое обсуждение состоялось 29 сентября, а дата решения по делу Ли Сан Мина еще не установлена.

Читай нас в