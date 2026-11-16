Верховный суд Южной Кореи отменил предыдущие решения по двум делам о музыке, которую без отдельного разрешения воспроизводили в магазинах, связанных с Hankook Tire & Technology и LG Electronics. Компанию могут обязать вернуть выгоду от такого использования музыки, только если будет доказано, что она сама ее получила, сообщает Korea Herald.

27 октября суд направил оба дела на новое рассмотрение. Иски подала Корейская ассоциация авторского права на музыку.

Дело Hankook Tire

В 2020 году ассоциация подала иск против Hankook Tire на 146,92 млн вон, или около 110 тыс. долларов. Спор касался фоновой музыки в магазинах T’station, которыми компания управляла самостоятельно или которые работали по франшизе, в 2009–2016 годах.

Нижестоящие суды установили, что срок для требования о возмещении истек, но обязали Hankook Tire вернуть около 9,42 млн вон как неосновательно полученную выгоду. Они сочли, что компания косвенно получила пользу благодаря привлечению франчайзи и росту поступлений от франчайзинговых платежей.

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Верховный суд отметил, что за воспроизведение музыки в своих магазинах отвечали франчайзи. Центральный районный суд Сеула должен установить, платили ли франчайзи Hankook Tire за музыкальный сервис и помогала ли музыка привлекать новых франчайзи или увеличивать франчайзинговые платежи.

Рассмотрение дела LG Electronics

В деле против LG Electronics ассоциация потребовала 267,92 млн вон за трансляцию и воспроизведение музыки в магазинах LG Best Shop в 2014–2016 годах. Сначала суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону LG Electronics, посчитав, что записи подпадали под исключение из авторского права для фонограмм, созданных для продажи.

При первом рассмотрении Верховный суд постановил, что эти записи были созданы для использования в качестве внутримагазинной музыки, поэтому исключение на них не распространяется. После этого Высокий суд Сеула присудил ассоциации около 40 млн вон, и обе стороны обжаловали решение.

В новом решении Верховный суд указал, что компания группы LG Electronics, управлявшая магазинами, является отдельным юридическим лицом. Суд не нашел достаточных доказательств того, что выгоду от музыки непосредственно получила LG Electronics, и вернул дело в Высокий суд Сеула.

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