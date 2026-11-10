В Польше Верховный суд отменил два распоряжения о немедленном перерыве в исполнении обязанностей судьями Конституционного трибунала Богданом Свенчковским и Бартломеем Соханьским. Об этом сообщает Polsat News.

Отмена предыдущего постановления

Верховный суд рассмотрел жалобу Свенчковского и Соханьского на собственное пятничное постановление. Тогда суд признал себя некомпетентным рассматривать дело и передал его в Конституционный трибунал как отдельный орган судебной власти.

Во вторник Верховный суд отменил это постановление и передал дело на рассмотрение Палаты профессиональной ответственности. Палата в тот же день рассмотрела распоряжения от 30 октября о немедленном перерыве в исполнении обязанностей, в том числе обязанностей президента и вице-президента Конституционного трибунала, и отменила оба документа.

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Реакции на решение

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек раскритиковал решение Верховного суда. Судья Анна Корвин-Пиотровская заявила, что возможные решения Верховного суда не влияют на действительность распоряжений о немедленном перерыве в исполнении обязанностей Свенчковским и Соханьским.

По ее словам, контролировать такие распоряжения может только дисциплинарный суд Конституционного трибунала, сформированный путем жеребьевки среди судей трибунала. Заместитель министра юстиции Дариуш Мазур также назвал решение Верховного суда абсурдным и заявил, что оно было принято за пределами компетенции суда.

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