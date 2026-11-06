Верховный суд Сомали признал незаконным продление на один год срока полномочий президента Хасана Шейха Мохамуда. Суд также обязал политических лидеров согласовать план выборов в течение 30 дней и провести выборы в течение 90 дней, сообщает BBC News.

Решение суда

Четырехлетний президентский срок Мохамуда завершился в мае. В марте парламент одобрил законодательные изменения, которые позволили администрации президента продлить его полномочия еще на год. Оппозиционные группы заявляли, что конституционные изменения используются для продления правления президента.

Мохамуд настаивал, что реформы необходимы для перехода страны к полностью демократическим выборам вместо системы, при которой представителей выбирают старейшины кланов. Однако суд постановил, что эти изменения не могут применяться задним числом к действующему президентскому сроку.

Спор вокруг главы суда

Решение суда было принято на следующий день после того, как Мохамуд уволил председателя Верховного суда Баше Юсуфа Ахмеда. Суд признал это решение недействительным и заявил, что у президента не было полномочий на такое увольнение. Суд также подчеркнул, что главу суда можно отстранить только по установленной конституционной процедуре.

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Президент назначил на должность Ибрагима Идле Сулеймана, который уже занимал ее ранее. В администрации президента объяснили увольнение жалобами на осуществление правосудия и необходимостью обеспечить справедливую и прозрачную судебную систему.

Неопределенность относительно выборов

Избирательная комиссия назначила парламентские выборы на 15 апреля 2027 года, а президентские — на месяц позже. Против этого графика выступили оппозиция и региональные администрации Пунтленда и Джубаленда. Президент призвал провести общенациональные переговоры 14–18 ноября, однако лидеры оппозиции поставили под сомнение его легитимность для созыва таких консультаций.

Бывший премьер-министр Хасан Али Хайре также заявил, что президент направил силовиков в Верховный суд и пытался арестовать его председателя. AFP не смогло независимо подтвердить информацию о развертывании силовиков, хотя сомалийские СМИ распространяли фотографии вооруженных людей на территории суда.

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