Верховный суд США разрешил продолжить сооружение пограничных барьеров и дорог на территории и вблизи национального парка Биг-Бенд в штате Техас. Судьи приостановили действие решения суда низшей инстанции, который в прошлом месяце поставил работы на паузу до рассмотрения основного иска.

Аргументы правительства

В кратком пояснении Верховный суд заявил, что судебный запрет мешает правительству продвигать его значимые интересы в сфере безопасности и целостности границы. Как сообщает The Hill, в решении не уточняется, какие именно судьи его поддержали. В то же время судья Кетанджи Браун Джексон выразила несогласие и посчитала, что ходатайство правительства о приостановлении решения суда низшей инстанции следует отклонить.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Споры вокруг работ

Ранее в этом году тогдашняя министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отказалась от применения природоохранных законов, чтобы ускорить строительство барьеров и дорог в районе Биг-Бенда. Местные жители с различными политическими взглядами заявляли, что работы могут нанести ущерб местной экономике и окружающей среде, а также ограничить возможности для отдыха в этой местности. Администрация США заявляла, что не будет строить большую пограничную стену внутри национального парка, однако продолжает другие строительные работы.

Читай нас в