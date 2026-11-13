Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию онлайн-брокера Robinhood, который добивается блокирования иска инвесторов относительно невключения промежуточных финансовых данных в материалы первичного публичного размещения акций компании в 2021 году. Как сообщает CNBC, суд согласился рассмотреть это обращение в пятницу.

Апелляция Robinhood

Robinhood просит высшую судебную инстанцию США отменить решение Апелляционного суда США девятого округа. Этот апелляционный суд восстановил иск инвесторов против Robinhood, связанный с проведением компанией IPO.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущие решения

До этого федеральный судья в Сан-Франциско отклонил иск. Восстановление дела Девятым округом является решением, которое Robinhood оспаривает в Верховном суде.

Администрация президента Дональда Трампа призвала Верховный суд рассмотреть апелляцию компании. Именно эту апелляцию суд теперь согласился рассмотреть. Материал CNBC опубликован 13 ноября 2026 года.

Читай нас в