Верховный суд США согласился рассмотреть дело администрации президента Дональда Трампа о восстановлении ограничений на подачу заявлений о предоставлении убежища на южной границе страны. Как сообщает The Hill, суды низших инстанций ранее признали эту политику незаконной, однако она остается в силе на время рассмотрения апелляции.

Суть ограничений

Трамп подписал соответствующую прокламацию в первый день после возвращения на пост президента. В документе ситуация на южной границе США названа «вторжением», а подача заявлений о предоставлении убежища категорически запрещена.

Искатели убежища, которых представляют Американский союз гражданских свобод ACLU и иммиграционные организации, оспорили прокламацию. Истцы заявили, что число незаконных пересечений границы уже сокращалось, а введенная политика существенно ограничивает юридические права иностранцев на границе.

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Позиции сторон в суде

Судья окружного суда США Рэндольф Мосс пришел к выводу, что Трамп превысил свои полномочия, и заблокировал действие политики. Апелляционный суд округа Колумбия в апреле оставил это решение в силе, после чего администрация обратилась в Верховный суд.

Генеральный солиситор Д. Джон Сауэр назвал ограничения главным инструментом Трампа для прекращения незаконных пересечений границы. В судебных документах он утверждал, что вступление в силу решения нижестоящего суда может вызвать новый наплыв незаконных въездов, перегрузить систему и создать условия для контрабанды наркотиков, оружия и других товаров, а также для усиления влияния картелей.

Дело рассмотрят в течение текущей сессии Верховного суда, а решение ожидается к лету.

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