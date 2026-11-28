Верховный суд США должен провести устные слушания по делу о запрете винтовок AR-15 и аналогичного полуавтоматического оружия в Коннектикуте и округе Кук штата Иллинойс, в который входит Чикаго. Решение может определить, защищает ли Конституция США право американцев владеть таким оружием. Как сообщает The Independent, вердикт ожидается до конца июня.

Коннектикут расширил запрет на оружие, которое штат определяет как «штурмовое», после стрельбы 14 декабря 2012 года в начальной школе Сэнди-Хук в Ньютауне. Тогда нападавший менее чем за пять минут произвел 154 выстрела и убил 20 детей шести и семи лет, а также шестерых взрослых.

В Верховном суде США преобладают консервативные судьи — шесть против трех. Суд расширял толкование Второй поправки к Конституции США, которая защищает право хранить и носить оружие, в ключевых решениях 2008, 2010 и 2022 годов.

Позиции сторон

Истцы, среди которых организация по защите прав на оружие Second Amendment Foundation и люди, стремящиеся владеть оружием типа AR-15, утверждают, что такие винтовки находятся в «обычном использовании», поскольку ими владеют десятки миллионов американцев. Они ссылаются на решение Верховного суда 2008 года по делу District of Columbia v. Heller, которым был отменен запрет на пистолеты в Вашингтоне.

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Администрация президента Дональда Трампа поддержала истцов. Ранее федеральные апелляционные суды встали на сторону Коннектикута и округа Кук: Апелляционный суд второго округа отклонил аргумент о защите AR-15 из-за их широкого использования, а Апелляционный суд седьмого округа оставил в силе ограничения округа Кук.

Аргументы Коннектикута

Власти Коннектикута заявляют, что правительства исторически ограничивали оборот особо опасного оружия из-за рисков для общества. В поданных в суд документах штат назвал AR-15 примером такого оружия, сославшись на его высокую летальность и использование при массовых убийствах и убийствах сотрудников правоохранительных органов.

По данным штата, с 2012 года винтовки AR-15 или аналогичное оружие фигурировали в 12 из 17 самых смертоносных массовых стрельб в США, в том числе при нападении на школу Сэнди-Хук. В настоящее время AR-15 и аналогичное оружие запрещены в 11 штатах США и округе Колумбия.

Николь Хокли, чей шестилетний сын Дилан погиб в Сэнди-Хук, заявила, что отмена запрета стала бы обесцениванием попыток штата защитить людей после трагедии. Она является соосновательницей Sandy Hook Promise — организации, которая обучает педагогов и школьников предотвращению стрельбы в школах.

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