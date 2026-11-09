Верховный суд США в ходе устных слушаний 9 ноября продемонстрировал, что вряд ли позволит бывшему федеральному заключенному Кекаю Ватанабе продолжить иск о возмещении ущерба против тюремного медбрата. В то же время часть судей дала понять, что не хочет полностью отказываться от прецедента, позволяющего привлекать федеральных должностных лиц к личной ответственности за нарушения конституционных прав, сообщает The Hill.

Иск из-за травмы в изоляторе

Ватанабе, ранее находившийся в федеральном заключении, утверждает, что после драки между членами враждующих банд в июле 2021 года в центре содержания под стражей в Гонолулу ему отказали в направлении в больницу. По его словам, тюремный медбрат Фрэнсис Нильсен не обратил внимания на жалобы на боль в спине. Позднее выяснилось, что боль была связана с переломом копчика.

Иск сначала отклонили, однако Апелляционный суд США девятого округа впоследствии возобновил его рассмотрение. Ватанабе требует компенсацию от Нильсена.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прецедент Bivens

Дело рассматривается в рамках подхода, сформированного решением по делу Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics 1971 года. Оно предусматривает возможность исков против федеральных должностных лиц за нарушения конституционных прав. Верховный суд США неоднократно сужал сферу применения таких исков и лишь однажды распространил ее на тюремный контекст — в деле Carlson v. Green 1980 года, касавшемся смерти заключенного после приступа астмы.

Адвокаты Ватанабе настаивают, что обстоятельства его дела аналогичны Carlson v. Green и что такие иски необходимы для предотвращения неконституционных действий должностных лиц. Представители Нильсена считают, что между двумя делами есть существенные различия, а спор можно урегулировать через другие механизмы, предусмотренные Конгрессом, в частности Federal Tort Claims Act. Решение Верховного суда ожидается к началу следующего лета.

Читай нас в