Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию администрации президента Дональда Трампа, которая стремилась прекратить финансирование исследовательских грантов на десятки миллионов долларов для учреждений высшего образования Калифорнии. Как сообщает The Hill, судьи вынесли однострочное постановление без объяснения причин; о несогласии кого-либо из них с решением не сообщалось.

Решение апелляционного суда остается в силе

Администрация Трампа просила Верховный суд пересмотреть майское решение коллегии Апелляционного суда США девятого округа. Коллегия оставила в силе предварительный судебный запрет на отмену части грантов в системе Калифорнийского университета.

Апелляционный суд пришел к выводу, что прекращение финансирования было направлено на подавление взглядов, с которыми правительство не согласно, и, вероятно, нарушало Первую поправку к Конституции США. Отмену грантов связывали с указами президента, направленными против практик разнообразия, равенства и инклюзивности.

Позиции сторон

Министерство юстиции США утверждало, что федеральное правительство обладает широкими полномочиями определять использование денег налогоплательщиков. Генеральный солиситор Джон Сауэр в ходатайстве в суд указал, что требование нейтральности по отношению к взглядам не обязывает налогоплательщиков продолжать финансирование проектов, которые правительство больше не считает отвечающими общественным интересам.

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Сокращение финансирования оспорила группа исследователей Калифорнийского университета, получивших многолетние гранты от трех федеральных агентств. В июне 2025 года им сообщили, что финансирование будет досрочно прекращено в соответствии с несколькими указами Трампа.

Адвокаты исследователей заявляли, что это может привести к закрытию лабораторий, увольнению сотрудников и остановке исследований. По их словам, потеря финансирования также может помешать публикации научных работ и влиянию исследователей на общественную дискуссию.

Трамп сделал ликвидацию программ разнообразия, равенства и инклюзивности одним из ключевых направлений в начале своего второго президентского срока, издав несколько указов о таких инициативах в федеральных ведомствах, армии и других учреждениях, получающих федеральное финансирование.

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