Ферстаппен стартует с поула в Лас-Вегасе после штрафа Антонелли — Sky Sports News
Макс Ферстаппен будет стартовать с поул-позиции на Гран-при Лас-Вегаса в США, хотя лучшее время в квалификации показал пилот Mercedes Кими Антонелли. Как сообщает Sky Sports, Антонелли потеряет пять позиций на стартовой решетке из-за превышения лимита на двигатели внутреннего сгорания и начнет гонку шестым.
Стартовая решетка
Антонелли опередил Ферстаппена на 0,258 секунды. На финальном быстром круге итальянец пересек линию буквально перед окончанием сессии, а также воспользовался значительным слипстримом от болидов Racing Bulls. Джордж Расселл проиграл своему напарнику по Mercedes 0,331 секунды и будет стартовать вторым рядом с Ферстаппеном.
Третью позицию на старте займет Ландо Норрис из McLaren, четвертую — Исак Хаджар из Red Bull, а пятую — Арвид Линдблад из Racing Bulls. Для Линдблада это наивысшее место на стартовой решетке в карьере. Лиам Лоусон поднимется на седьмую позицию после штрафа Оскара Пиастри.
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Штраф Пиастри и Ferrari
Пиастри квалифицировался седьмым, однако за превышение лимита компонентов двигателя получил штраф с потерей 10 позиций и будет стартовать 17-м. Пьер Гасли и Франко Колапинто показывали хороший темп, однако в третьем сегменте квалификации оказались в заторе на кругах выезда из боксов и заняли девятое и 10-е места соответственно.
Оба пилота Ferrari — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон — выбыли уже во втором сегменте квалификации. Команда испытывала трудности в холодных условиях и на длинных прямых. Это первый случай с Гран-при Канады 2024 года, когда ни один гонщик Ferrari не вышел в финальный сегмент квалификации. После штрафа Пиастри Леклер будет стартовать 10-м, а Хэмилтон — 11-м.
Перед квалификацией Ферстаппен и Расселл столкнулись во время финальной тренировки. Спортивные штрафы за этот эпизод не назначили, однако Ферстаппен получил предупреждение за непредсказуемое вождение, когда пытался не позволить Расселлу занять позицию на трассе.