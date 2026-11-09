В Милане, Италия, Vespa представила линейку электроскутеров 2027 года — Primavera Elettrica, Sprint S Elettrica и Primavera Tech Elettrica. Модели показали на выставке EICMA 2026. Компания сохранила классический стальной кузов, но обновила электрическую часть скутеров.

Новый двигатель и съемная батарея

Самым важным изменением стал новый электродвигатель с модульной конструкцией, который разработала и производит в Италии материнская группа Piaggio. По информации Electrek, в конструкции мотора не используются редкоземельные материалы. Piaggio заявляет, что это решение должно улучшить производительность и энергоэффективность.

Для Primavera Elettrica и Sprint S Elettrica с максимальной скоростью 45 км/ч производитель заявляет более динамичное ускорение в городском движении. Запас хода в режиме Eco, по данным Vespa, составляет до 85 км. Новую линейку также оснастили съемной батареей, которую можно извлечь из скутера и заряжать в помещении.

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Более быстрая версия Primavera Tech

Флагманская Primavera Tech Elettrica омологирована в Европе как мотоцикл, а не мопед, и развивает скорость до 67 км/ч. Ее запас хода вырос на 12,5%, по заявлению Vespa, благодаря новому мотору и системе управления транспортным средством: до 90 км по циклу WMTC или до 100 км в режиме Eco.

Компания также представила новое зарядное устройство, которое, по ее заявлению, снижает потребление электроэнергии из сети на 17%. Зарядка от 0% до 80% должна занимать около 2,5 часа. Предусмотрен режим Maintenance для защиты батареи при длительном простое. Primavera Tech Elettrica дополнительно оснащена 5-дюймовым TFT-дисплеем, бесключевым доступом, навигацией через систему подключения смартфона и дистанционной разблокировкой сиденья.

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