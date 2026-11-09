Исследователи из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Линкольна выяснили, что вязкость так называемого морского снега влияет на количество углерода, которое он может доставить в глубокий океан. По оценкам команды, наиболее вязкие частицы способны переносить более чем в шесть раз больше углерода, чем частицы с менее плотной структурой, сообщает ScienceDaily.

Как морской снег сохраняет углерод

Морской снег — это мелкие комочки органических и неорганических частиц, которые медленно опускаются от поверхности океана ко дну. В его состав могут входить слизь, остатки микроскопического планктона, ил, отмершие организмы и продукты жизнедеятельности животных. Ежегодно этот материал выводит из поверхностных вод более 10 гигатонн углерода, однако лишь около двух гигатонн достигают глубин, где углерод может храниться сотни или тысячи лет.

Во время погружения частицы разлагают бактерии, питающиеся морским снегом. Скорость бактериального разложения влияет на то, сколько углерода в итоге достигнет океанских глубин.

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Бактериям труднее проникать внутрь

Ученые применили трехмерную конфокальную микроскопию и флуоресцентные молекулы, чтобы проследить взаимодействие живых бактерий со структурой отдельных частиц. Метод позволил увидеть физическое строение морского снега в микроскопическом масштабе и наблюдать, как бактерии движутся внутри частиц.

Наблюдения показали, что бактерии преимущественно заселяют менее вязкие участки возле поверхности частиц. В более плотные и липкие внутренние зоны им труднее проникнуть. В лабораторных экспериментах вязкие частицы дольше противостояли бактериальному разложению и фрагментации, а компьютерное моделирование показало, что они могут опускаться глубже до разрушения.

Значение метода

Основные результаты опубликованы в журнале Science, а описание метода визуализации — в Nature Communications. Исследователи отмечают, что этот подход может помочь изучать взаимодействие бактерий со слизью не только в океане, но и в коралловых рифах, лесах ламинарии, корневых системах растений и пищеварительной системе человека.

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