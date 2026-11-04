Центральная избирательная комиссия Израиля отклонила заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о возможных фальсификациях со стороны партий с арабским большинством на парламентских выборах 27 октября. После рассмотрения жалоб комиссия провела аудит 9069 избирательных участков и заявила, что объявленные результаты точно отражают волю избирателей, сообщает The Hindu.

Комиссия отметила, что проверила все жалобы, поданные политическими силами, и не выявила признаков нарушения целостности избирательного процесса. Нетаньяху неоднократно заявлял о фальсификациях со стороны арабских партий. В частности, он ссылался на задержание нескольких человек с конвертами наличных в день голосования и утверждал, что законодатели получали средства из Катара.

Консультации президента

Президент Израиля Ицхак Герцог должен был официально получить результаты выборов и начать двухдневные консультации с партиями относительно кандидата, которому первому поручат сформировать правительство. Ни Нетаньяху, ни его соперник, бывший начальник Генерального штаба Гади Айзенкот, не имеют самостоятельно необходимого минимума в 61 голос в 120-местном парламенте.

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Блок Нетаньяху получил 53 мандата, тогда как силы Айзенкота — 48. Айзенкот потенциально может получить большинство при поддержке партий арабского меньшинства, получивших 19 мест. В то же время часть оппозиционных политиков не готова зависеть от голосов нееврейских депутатов.

Реакции на обвинения

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара заявила, что не будет допрашивать никого без доказательств. Ее позиция прозвучала после сообщений о том, что глава внутренней службы безопасности Шин Бет, союзник Нетаньяху, просил допросить представителей арабских партий.

Партия «Ликуд» обвинила прокурора в попытке помешать расследованию и скрыть возможное внешнее вмешательство в избирательный процесс. Айзенкот, со своей стороны, заявил, что «Ликуд» пытается навредить демократии. Кандидат, который получит мандат от президента, будет иметь 28 дней на формирование правительства с возможностью продлить этот срок еще на 14 дней. Если попытка не будет успешной, Герцог может передать мандат другому кандидату; в случае новой неудачи страна может провести новые выборы.

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