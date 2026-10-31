Избирательная комиссия Пакистана опубликовала график определения границ избирательных округов для советов кантонментов Кветты и Хариана. Процедуру будут проводить с ноября 2026 года по январь 2027 года после того, как федеральное правительство изменило классификацию обоих советов, сообщает Dawn.

Совет кантонмента Кветты перевели из II в I класс, а совет Хариана в провинции Пенджаб — из III во II класс. Избирательная комиссия установила 10 избирательных округов для Кветты и пять — для Хариана.

График формирования округов

Административную подготовку, в том числе закупку карт и обучение членов комитетов и уполномоченных органов, должны завершить 2–4 ноября. Комитеты будут составлять предварительные списки округов с 5 по 19 ноября, а 20 ноября их опубликуют для подачи возражений.

Возражения можно будет подать с 21 ноября по 20 декабря. Уполномоченные органы должны рассмотреть их до 5 января 2027 года и сообщить решения комитетам до 8 января. Окончательные списки избирательных округов планируют опубликовать 13 января.

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Ответственные за процедуру

Комитет по определению границ округов в Хариане возглавит окружной избирательный комиссар Гуджрата. В его состав также войдут исполнительный сотрудник кантонмента Хариан и помощник избирательного комиссара Гуджрата.

В Кветте председателем комитета назначили окружного избирательного комиссара Кветта-Восток. В состав комитета также войдут дополнительный исполнительный сотрудник кантонмента Кветта и помощник избирательного комиссара Кветта-Восток. Региональные избирательные комиссары Гуджранвалы и Кветты будут рассматривать возражения по Хариану и Кветте соответственно.

Комиссия также постановила не переводить должностных лиц, назначенных для проведения процедуры, без ее предварительного разрешения. График появился на фоне рассмотрения дела о задержке местных выборов в советах кантонментов страны. Заседание по этому делу назначили на 10 ноября после того, как рассмотрение, запланированное на 28 октября, не состоялось.

Согласно статье 19D(2) Закона о кантонментах 2023 года, федеральное правительство должно официально обратиться в Избирательную комиссию для проведения таких выборов. Комиссия заявила, что, несмотря на напоминания и письмо главного избирательного комиссара премьер-министру, такое обращение еще не подано.

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