Избирательная комиссия Пакистана приняла к сведению сообщения о возможном нарушении кодекса поведения министром информации Аттауллой Тараром во время предвыборной кампании в округе NA-77 в Гуджранвале. Об этом сообщает Dawn.

Проверка кампании

В пресс-релизе избирательный орган отметил, что, согласно сообщениям СМИ, Тарар прибыл в округ на вертолёте и выступил на агитационном мероприятии в поддержку Рашида Башира Вирка. Вирк является кандидатом на дополнительных выборах в округе NA-77, или Гуджранвала-I.

Кодекс поведения запрещает должностным лицам, в том числе федеральным министрам, участвовать в агитационной деятельности. Комиссия запросила отчёты районных должностных лиц, ответственных за мониторинг и проведение выборов, чтобы выяснить обстоятельства. Министру также приказали лично явиться в комиссию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дополнительные выборы 8 ноября

Избирательная комиссия заявила, что может отложить объявление результата в округе до принятия окончательного решения по делу. Голосование в NA-77 и округе провинциальной ассамблеи Пенджаба PP-203 в Сахивале запланировано на 8 ноября.

Мандат в NA-77 стал вакантным после смерти 11 сентября пятикратного депутата парламента Чоудри Мехмуда Башира Вирка, который долгое время болел. Рашид Башир Вирк является его сыном и одним из кандидатов на дополнительных выборах.

Читай нас в