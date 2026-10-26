Избирательная комиссия Пакистана предложила 12 изменений в кодексы поведения 2023 года для партий, кандидатов, медиа и наблюдателей, чтобы противодействовать злоупотреблению искусственным интеллектом во время выборов. Комиссия будет принимать отзывы общественности и заинтересованных сторон по проекту до 20 ноября, сообщает The Express Tribune.

Маркировка контента для медиа

Согласно проекту, медиа должны четко маркировать материалы, созданные или измененные с помощью ИИ, при трансляции, публикации или распространении. Использовать такие инструменты для подготовки, перевода, представления или анализа избирательных материалов предлагается при условии раскрытия этого факта аудитории и сохранения ответственности за достоверность и точность информации.

Проект также запрещает создавать с помощью дипфейков фальшивые изображения, голоса или высказывания лидеров политических партий, кандидатов, избирательных должностных лиц, представителей судебной власти, военных и других государственных должностных лиц, если такой контент является ложным, клеветническим или предназначен для высмеивания. Регуляторы и Национальное агентство по расследованию киберпреступлений должны отслеживать немаркированный ИИ-контент и сообщать о нарушениях избирательной комиссии.

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Ограничения для партий и наблюдателей

Политическим партиям и кандидатам предлагают запретить создавать, публиковать, транслировать или распространять сгенерированные или измененные ИИ материалы без четкой маркировки. Отдельно проект запрещает использовать такой контент для введения избирателей в заблуждение относительно изображения, слов или действий человека. Партии и кандидаты также должны сохранять все материалы, созданные с применением ИИ в ходе избирательного процесса.

Проект предусматривает запрет ботов, автоматизированных аккаунтов и подобных инструментов для искусственного влияния на активность в сети или создания ложных трендов. Автоматизированные звонки и сообщения с клонированным голосом для агитации должны начинаться с четкого уведомления о том, что они созданы с помощью ИИ. От наблюдателей потребуют выявлять случаи ИИ-манипуляций и немедленно сообщать о них комиссии, при этом им запретят генерировать или изменять с помощью ИИ свои выводы, фото, видео и отчеты.

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