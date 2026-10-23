Избирательная комиссия Пакистана частично изменила описание нескольких избирательных округов для Национальной и провинциальных ассамблей в Хайбер-Пахтунхве. Как сообщает Dawn, комиссия сделала это без приглашения к подаче возражений, предусмотренного законодательством.

Основания для изменений

В уведомлении комиссии указано, что решение связано с административными изменениями в единицах земельного учета, происходившими со 2 апреля 2024 года по 27 января 2026 года. Для частичного изменения уведомления об округах, опубликованного 30 ноября 2023 года, комиссия сослалась на правило 15 Избирательных правил 2017 года.

Это правило позволяет комиссии изменять описание округа в случае изменений административных единиц, однако его границы должны оставаться неизменными. В то же время статья 22 Закона о выборах 2017 года предусматривает, что комиссия может по собственной инициативе вносить изменения в окончательный список округов или территорий, входящих в них, но не менее чем за четыре месяца до объявления графика выборов.

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Согласно этой статье, предлагаемые изменения вместе с их обоснованием должны быть опубликованы в официальном вестнике и на сайте комиссии. До принятия окончательного решения комиссия также должна пригласить и рассмотреть поданные по ним обращения.

Обновленные описания округов

После создания округа Бар-Сват были обновлены описания трех округов в Свате. NA-2 теперь включает техсилы Бахрейн и Хвазакхела, а также часть Чарбагха. В NA-3 входят районы Мингоры и Бабузая, техсил Барикот и отдельные патварские круги техсила Кабал. NA-4 включает техсил Матта округа Бар-Сват и остальные патварские круги Кабала в округе Сват.

Изменения также касаются округов NA-36 и NA-38. Деревни Дарши и Матхо-Хел в техсиле Банда-Дауд-Шах округа Карак были включены в NA-36 после исключения из NA-38. Были также обновлены описания NA-43, NA-44 и NA-45, охватывающих территории округов Танк, Дера-Исмаил-Хан и недавно созданного округа Пахарпур.

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