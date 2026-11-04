Избирательная комиссия ЮАР обратилась к полиции с просьбой усилить охрану всех мест хранения избирательных материалов в провинции Квазулу-Натал после серии инцидентов накануне местных выборов 4 ноября. Как сообщает Daily Maverick, наиболее серьезный случай произошел вечером 2 ноября на складе при библиотеке Дассенхук в Марианхилле, к западу от Дурбана.

Группа людей в одежде с партийной символикой вошла в помещение и потребовала переместить урны с бюллетенями для специального голосования. Они заявили, что здание является небезопасным, поскольку в него ранее проникали. Инцидент нарушил работу двух из 24 избирательных участков, которые обслуживает этот склад: сотрудники комиссии не могли свободно входить в помещение и выходить из него, чтобы забрать избирательные материалы.

Проверка возможной причастности партии

Исполнительный директор Избирательной комиссии ЮАР Си Мамаболо заявил, что к инциденту могли быть причастны сторонники партии uMkhonto Wesizwe, или MK. По его словам, до вмешательства полиции сотрудников комиссии удерживали в качестве заложников. В то же время представитель MK Уиллис Мчуну усомнился, что эти люди были членами партии, и осудил инцидент.

Провинциальная избирательная комиссия сообщила, что все еще устанавливает личности тех, кто вошел на объект, и не может достоверно подтвердить их политическую принадлежность. Комиссия изучает видеозаписи и поддерживает контакт с партией, которой касается дело. После установления причастных лиц она намерена подать заявления о преступлении.

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Подготовка к голосованию

Попытки попасть в места хранения избирательных материалов также фиксировали в Ричмонде, Мкхамбатини и Питермарицбурге, однако там полиция не допустила людей внутрь. В Квазулу-Натал 165 избирательных участков определили как зоны повышенного риска — это самый высокий показатель среди провинций страны. По данным источника, перед голосованием в регионе развернули более 10 тысяч полицейских.

По всей ЮАР, по данным полиции, с 1 ноября зарегистрировали 21 дело, связанное с выборами, в том числе по фактам убийства, запугивания, поджогов, краж и повреждения избирательных материалов. В шести производствах произошли аресты, а пять дел уже рассмотрели в суде. Отдельно правоохранители расследуют убийство регионального лидера партии MK в Квазулу-Натал.

Комиссия также сообщила о задержании кандидата в советники в Мпумаланге, которого подозревают во вторжении на избирательный участок и повреждении материалов. В Восточно-Капской провинции два человека, по данным комиссии, выдавали себя за ее сотрудников и пытались получить избирательные материалы в полицейском участке Энгкобо.

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