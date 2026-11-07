Избирательная комиссия Южно-Африканской Республики назначила пересчет голосов в пяти муниципальных избирательных округах после местных выборов 2026 года. Как сообщает TimesLIVE, по состоянию на 15:00 субботы комиссия получила 197 возражений от политических партий и кандидатов.

Председатель комиссии Мосото Моепья заявил, что 54 возражения были отклонены, а некоторые другие — отозваны. Комиссия удовлетворила два возражения, признав, что они влияют на результат или имеют для него существенное значение. В одном случае она назначила аудит, а в пяти округах — пересчет голосов.

Участки для пересчета

Пересчет проведут в округе №257 города Тшване на избирательном участке Village Montessori School, в округе №102 Тшване на участке PAC Projects, в округе №119 Эмалахлени на участке Elly Park Fire Station, в округе №4 муниципалитета Табазимби на участке Shalom Church Centre и в округе №12 муниципалитета Бриде-Велли на участке Christian Life Ministries.

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По словам Моепьи, пересчет будут проводить сотрудники избирательной комиссии в присутствии представителей политических партий.

Предварительные результаты могут измениться

Комиссия подчеркнула, что все объявленные результаты остаются предварительными, пока она не рассмотрит все возражения. В зависимости от решения по возражениям результаты голосования и распределение мандатов могут измениться.

После подсчета 99% голосов наибольшую поддержку на национальном уровне имел Африканский национальный конгресс — 30,8%. Демократический альянс занимал второе место с 24%. Обработку результатов завершили в провинциях Фри-Стейт, Северо-Капской, Западно-Капской и Восточно-Капской, а также в Лимпопо. В Гаутенге, Северо-Западной провинции и Квазулу-Натале этот процесс еще продолжался. Окончательные результаты местных выборов комиссия планировала объявить в воскресенье в 18:00.

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