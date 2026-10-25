Избирательная комиссия ЮАР (IEC) отклонила запрос партии uMkhonto weSizwe (MK), основанной бывшим президентом Джейкобом Зумой, о внесении изменений в списки кандидатов на местных выборах 4 ноября 2026 года. Партия просила исправить данные в поданных кандидатурах, добавить пропущенных кандидатов и заменить умерших, сообщает The Rio Times.

Позиция избирательной комиссии

В IEC заявили, что решение Конституционного суда относительно Африканского национального конгресса (ANC) не означало общего возобновления процесса выдвижения кандидатов. Судебное решение касалось восстановления 181 кандидата ANC, чьи номинации уже были внесены в онлайн-систему комиссии до установленного дедлайна.

О жалобе MK сообщили 24 октября. Сообщений о судебном решении, которое отменило бы отказ избирательной комиссии, не поступало.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подготовка к голосованию

Парламент ЮАР 24 октября заявил об уверенности в готовности IEC провести свободные и честные выборы. Такая оценка была озвучена после визита в комиссию представителей трех парламентских комитетов. Председатель комитета Моса Чабане отметил, что в ходе подготовки могут возникать проблемы, однако IEC должна их смягчать.

Основное голосование назначено на среду, 4 ноября, а специальное голосование для избирателей, которые не смогут прийти на участки в этот день, состоится 2 и 3 ноября.

Масштаб выборов

В выборах примут участие более 29 миллионов зарегистрированных избирателей. За 10 526 мест в советах 257 муниципалитетов будут бороться 136 790 кандидатов. IEC также одобрила 2 655 067 заявок на специальное голосование — это на 131% больше, чем 1 147 759 одобренных заявок в 2021 году.

Читай нас в