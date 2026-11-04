Избирательная комиссия Южно-Африканской Республики заявила, что сделала все возможное в рамках своих полномочий для проведения честных местных выборов, несмотря на попытки поставить под сомнение добросовестность избирательного процесса в социальных сетях. Об этом сообщает TimesLIVE.

Главный исполнительный директор комиссии Си Мамаболо заявил, что орган подготовил работников избирательных участков и политические партии, зарегистрировал кандидатов и напечатал бюллетени. По его словам, более 29 миллионов потенциальных избирателей смогут выбирать среди 136 790 кандидатов от 546 политических партий.

Жалобы на дезинформацию

Мамаболо сообщил, что подразделение комиссии по информационной добросовестности за последние сутки зафиксировало активизацию попыток дискредитировать выборы, прежде всего в социальных сетях. Он упомянул неподтвержденные заявления о фальсификациях, после которых сторонники политических сил распространяли без надлежащего контекста видео переноса бюллетеней для специального голосования из переносных контейнеров и сумок в основные избирательные урны.

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Комиссия призвала политические силы воздерживаться от заявлений, которые, по ее оценке, искажают ход избирательного процесса. Мамаболо подчеркнул, что партии и кандидаты должны сообщать о возможных нарушениях через предусмотренные механизмы, чтобы комиссия могла принять надлежащие меры. По его словам, в отношении работников, не соблюдавших установленные стандарты, уже отреагировали.

Мониторинг платформ

Цифровая платформа Real411 для сообщений и отслеживания дезинформации зарегистрировала 34 жалобы. Они касались дезинформации, призывов к насилию, языка ненависти и преследований. Больше всего обращений поступило из X — 58,8%, далее шел TikTok с 23,5%; на Facebook и WhatsApp пришлось по 8,8% жалоб.

Комиссия сообщила, что предупредила граждан о выявленных публикациях с ложной информацией, обнародовала разъяснения в собственных аккаунтах и передала часть материалов социальным платформам для удаления. Мамаболо также призвал избирателей приходить с документом, удостоверяющим личность, спокойно проголосовать и не препятствовать работе сотрудников избирательных участков.

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